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НОВОСТИ

Америка не хочет уводить свои войска слишком далеко от Афганистана - СМИ

09:15 10.05.2021 Источник: РБК

Вашингтон рассматривает варианты размещения своих войск, которые США выведут из Афганистана, и в приоритете — Узбекистан и Таджикистан, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Размещение в этих странах позволит США быстро реагировать на происходящее в Афганистане, так как они имеют общие границы со страной, поясняют собеседники газеты. Однако мощное присутствие России в регионе, растущее присутствие там Китая и напряженные отношения США с этими государствами усложняют планы по размещению там баз. При этом пока никакого формального запроса в Узбекистан и Таджикистан не было отправлено (РБК).

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