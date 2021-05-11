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НОВОСТИ

Скандал вокруг премии «Золотой глобус» набирает обороты

12:05 11.05.2021 Источник: Эхо Москвы

Набирает обороты скандал вокруг премии «Золотой глобус», которую вручает Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. Как передаёт компания CNN со ссылкой на информированные источники, актер Том Круз вернул свои награды. Таким образом он выразил протест против недостаточного разнообразия в жюри премии представителей американского общества. Ассоциация уже пообещала к началу августа пересмотреть свой состав.  Эхо Москвы

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