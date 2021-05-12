Светлана Разворотнева: Законодательство по обращению с отходами необходимо менять

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Действующая в России система по обращению с отходами не эффективна и должна быть пересмотрена, считает член Общественной палаты РФ, правозащитница Светлана Разворотнева. По ее словам, сейчас система, а также практика работы в России производств товаров повседневного спроса приводят только к увеличению количества мусора. «Наша страна испытывает на себе колоссальную экологическую нагрузку, которая неизбежно сказывается на здоровье ее жителей. Сейчас система по обращению с отходами не эффективна: они практически не сортируются, очень малая их часть поступает в переработку. Страдает экология, растут платежи за обращение с твердыми коммунальными отходами», - считает общественница, которая посетила экспозицию интерактивного музея Экоцентра «Сборка».

Как полагает Разворотнева, действующее законодательство необходимо менять так, чтобы система переработки отходов была экономически выгодна бизнесу и россиянам, которые ответственно относятся к раздельному сбору. «Граждане должны иметь возможность беспрепятственно сдавать сырье рядом с домом и были материально мотивированными за эту работу. Не менее важно изменить систему оплаты за вывоз отходов: региональные операторы должны получать средства граждан по факту, то есть за количество вывозимого мусора, а не по нормативу», - заявила Разворотнева.