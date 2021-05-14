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Пентагон не комментирует инцидент в Сирии с военной полицией РФ и колонной техники США

09:32 14.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США не стало комментировать инцидент на северо-востоке Сирии, во время которого военная полиция Вооруженных сил России остановила и развернула в обратном направлении колонну американской военной техники, нарушившую протоколы деконфликтации.

"Спасибо за запрос. Министерству обороны нечего предоставить вам по нему", - отметила в четверг официальный представитель Пентагона Джессика Макналти, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать инцидент.

Как заявил в четверг заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов, колонна американской военной техники в составе шести бронеавтомобилей типа MRAP передвигалась по трассе М-4 в западном направлении по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления.

Ранее в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии было отмечено, что действия США на подконтрольных им территориях ведут к дальнейшей радикализации проживающих там людей. Особое внимание было уделено ситуации в сирийском лагере беженцев Эль-Холь.

В отличие от российских вооруженных сил, войска США действуют на территории Сирии без разрешения официальных властей этой страны.

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