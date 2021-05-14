Литва вышла на второе место в Европе по уровню заболеваемости коронавирусом
13:32 14.05.2021 Источник: Интерфакс
В странах Балтии за сутки зарегистрировано 2 070 новых случаев коронавируса, что на 55 случаев меньше зафиксированного днем ранее.
Накануне в странах Балтии было выявлено 2 125 случаев COVID-19, 1 136 из которых были в Литве, 689 - в Латвии и 300 - в Эстонии.
В Литве за сутки подтверждено 1 125 новых случаев коронавируса, еще 12 зараженных скончались, сообщает в пятницу агентство BNS со ссылкой на департамент статистики. Общее число заболевших COVID-19 в Литве достигло 263 475, число жертв увеличилось до 4 084.
Литва вышла на второе место в Европе по уровню заболеваемости коронавирусом. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, на которые ссылается новостной портал Delfi.ru, по этому показателю Литву опережает только Кипр. Показатель заболеваемости в республике за 14 дней составляет 599,52 случаев на 100 тыс. жителей.
С 24 мая в Литве начнет действовать "паспорт возможностей", который смогут получить привитые, переболевшие и получившие отрицательный результат теста граждане Литвы, пишет Delfi.ru. Наличие документа позволит воспользоваться мягкими карантинными требованиями
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