0
0
0
НОВОСТИ

Устроивший стрельбу в казанской школе предлагал сокурснику вступить в секту

14:12 14.05.2021 Источник: Интерфакс

Устроивший стрельбу с девятью жертвами в Казани бывший студент колледжа при Татарском институте содействия бизнесу (ТИСБИ) Ильназ Галявиев предлагал сокурснику вступить в секту, сообщила журналистам ректор ТИСБИ Нэлла Прусс в пятницу.

"Пока он еще учился, он предлагал одному из сокурсников вступить в секту", - сказала Прусс.

По ее словам, Галявиев проучился 3,5 года на "хорошо" и "отлично", но с января 2021 года вдруг перестал ходить на занятия.

"Он проучился 3,5 года и его никто уже не видел после Нового года. Он учился хорошо, у него были четверки-пятерки. Он учился хорошо, но за эти полгода с ним что-то случилось. Он не вызывал у нас никаких вопросов, он был опрятный, ходил на все занятия, участвовал в жизни колледжа, был волонтером. И все было нормально", - сказала она.

"Мы не можем одного понять: полтора года назад от него съехала семья. И почему сегодня никто не интересуется его семьей, почему семья съехала? Но, видимо, что-то случилось очень серьезное, что семья - мать, отец и старший брат, которому 21 год, - съехали, оставив его одного в квартире", - сказала ректор.

11 мая 19-летний Галявиев устроил стрельбу в гимназии N175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 14.05.2021
Дальность полета гиперзвуковых ракет армии США будет достигать более 2775 км
0
58
13:32 14.05.2021
Литва вышла на второе место в Европе по уровню заболеваемости коронавирусом
0
104
13:20 14.05.2021
Канцлер Австрии решил поднять флаг Израиля на здании своей канцелярии в знак солидарности
0
126
13:10 14.05.2021
Собянин дал старт проходке тоннеля желтой линии метро от «Пыхтино» до «Рассказовки»
0
120
13:05 14.05.2021
Дело против Спейси может быть прекращено из-за нежелания истца назвать свое имя - ТВ
0
144
13:00 14.05.2021
Зеленский заявил, что Медведчука законно лишили возможности влиять на Украину
0
159
12:48 14.05.2021
Сбербанк Казахстан выплатит 112 миллионов долларов дивидендов
0
167
12:32 14.05.2021
ВВС Израиля нанесли удары по подземным пусковым установкам ракет ХАМАС - СМИ
0
190
12:20 14.05.2021
Россия может отказаться от разработки ракеты среднего класса "Союз-6"
0
176
12:05 14.05.2021
Пашинян сообщил Путину о решении обратиться в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области
0
215

Возврат к списку