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На китайский город Ухань в провинции Хубэй обрушился торнадо

20:10 14.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько человек пострадали в результате обрушения торнадо на китайский город Ухань в провинции Хубэй. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Синьхуа.

По данным агентства, порывы шквалистого ветра достигали 23,9 метров в секунду. Сообщается, что смерч повредил строения, были повалены деревья. Местные власти уточняют число пострадавших.

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