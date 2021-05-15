В Газе израильская армия уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля заявила, что уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице армии в "Твиттере".

"Мы только что уничтожили его офис, который он использовал для управления военной инфраструктурой ХАМАС", - говорится в сообщении. Главой службы безопасности ХАМАС является Тауфик Абу Наим.