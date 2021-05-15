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Часть военных армии Азербайджана все еще находится на территории Армении - Минобороны

09:45 15.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация в Сюникской и Гегаркуникской областях на армяно-азербайджанской границе остается неразрешенной, и подразделения ВС Азербайджана продолжают там находиться. С таким заявлением выступило в субботу Минобороны Армении.

"По состоянию на утро 15 мая ситуация, возникшая после вторжения ВС Азербайджана 12-13 мая на отдельные приграничные территории Сюникской и Гегаркуникской областей Армении под предлогом корректировки границы, не урегулирована. Несмотря на то, что в результате действий армянских подразделений азербайджанские военные были вынуждены покинуть некоторые участки, часть из них все еще находится на территории Армении" , - утверждается в сообщении.

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