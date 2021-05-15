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Португалия открывает въезд в страну по ПЦР-тесту для большинства стран Европы

14:35 15.05.2021 Источник: Интерфакс

Португалия с будущей недели открывает границы для въезда туристов из большинства европейских стран, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.

Теперь путешественники из стран, где число заражений коронавирусом в последние две недели держится на уровне менее 500 случаев на 100 тыс. человек, смогут совершать "все типы визитов в Португалию, включая несущественные поездки", то есть туристические.

Иностранцы смогут въехать в страну с наличием отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до прибытия.

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