Полиция Парижа разогнала запрещенную пропалестинскую манифестацию

17:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Парижа применила в субботу слезоточивый газ и водометы для разгона запрещенной МВД Франции пропалестинской манифестации, передает корр. ТАСС с места событий.

Акция в поддержку Палестины собрала в северных кварталах французской столицы несколько десятков манифестантов. У многих демонстрантов в руках были палестинские флаги и плакаты с лозунгами солидарности с палестинским народом.

Еще до начала манифестации к месту сбора участников протеста были стянуты значительные полицейские силы. Всего, по информации префектуры Парижа, за обеспечением порядка во французской столице следят около 4 200 сотрудников полиции и жандармерии. "Наша стратегия вполне ясная - немедленное пресечение демонстрации", - сказал в субботу префект парижской полиции Дидье Лальман.