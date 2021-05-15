Полиция Парижа разогнала запрещенную пропалестинскую манифестацию
17:05 15.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция Парижа применила в субботу слезоточивый газ и водометы для разгона запрещенной МВД Франции пропалестинской манифестации, передает корр. ТАСС с места событий.
Акция в поддержку Палестины собрала в северных кварталах французской столицы несколько десятков манифестантов. У многих демонстрантов в руках были палестинские флаги и плакаты с лозунгами солидарности с палестинским народом.
Еще до начала манифестации к месту сбора участников протеста были стянуты значительные полицейские силы. Всего, по информации префектуры Парижа, за обеспечением порядка во французской столице следят около 4 200 сотрудников полиции и жандармерии. "Наша стратегия вполне ясная - немедленное пресечение демонстрации", - сказал в субботу префект парижской полиции Дидье Лальман.
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