Во встрече СБ ООН примут участие представители Израиля и Палестины
10:20 16.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В заседании, помимо 15 стран - членов СБ, примут участие представители Палестины, Израиля, а также ряда региональных стран, включая Иорданию и Египет", - отметил собеседник агентства. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в субботу сообщил журналистам, что на встрече выступит глава организации.
Заседание станет третьей за неделю встречей Совбеза по палестино-израильскому урегулированию, однако впервые оно пройдет в открытом формате и с участием сторон конфликта. В ходе предыдущих встреч СБ из-за позиции США не удалось выработать единого заявления, призывающего к деэскалации.
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