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Во встрече СБ ООН примут участие представители Израиля и Палестины

10:20 16.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители Израиля, Палестины, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступят в воскресенье в ходе открытого заседания Совета Безопасности, посвященного эскалации в регионе. Об этом ТАСС сообщил источник в организации.

"В заседании, помимо 15 стран - членов СБ, примут участие представители Палестины, Израиля, а также ряда региональных стран, включая Иорданию и Египет", - отметил собеседник агентства. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в субботу сообщил журналистам, что на встрече выступит глава организации.

Заседание станет третьей за неделю встречей Совбеза по палестино-израильскому урегулированию, однако впервые оно пройдет в открытом формате и с участием сторон конфликта. В ходе предыдущих встреч СБ из-за позиции США не удалось выработать единого заявления, призывающего к деэскалации.

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