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Срок за незаконное изготовление взрывчатых веществ предложено увеличить вдвое - "Известия"

07:00 17.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовную ответственность за незаконное изготовление взрывчатых устройств предлагается ужесточить, увеличив срок вдвое. Законопроект о внесении изменений в соответствующую статью УК РФ будет внесен в Госдуму в ближайшее время, сообщают в понедельник "Известия".

Законопроектом "О внесении изменений в статью 223.1 УК РФ" предлагается в два раза увеличить ответственность за незаконное изготовление взрывчатых веществ и незаконные изготовление, переделку или ремонт взрывных устройств до лишения свободы на срок от 6 до 11 лет (сейчас от 3 до 6 лет - прим. ТАСС). Если эти деяния совершены группой лиц по предварительному сговору, то предлагается установить срок лишения свободы от 8 до 12 лет (сейчас от 5 до 8 лет - прим. ТАСС), за те же деяния, совершенные организованной группой - от 12 до 15 лет (сейчас от 8 до 12 лет - прим. ТАСС), пишет газета.

"В конце 2014 года УК РФ был дополнен статьей 223.1 "Незаконное изготовление взрывчатых веществ". Однако анализ правоприменительной практики показывает, что установленные действующей редакцией меры наказания несоразмерны со степенью общественной опасности этих деяний", - сообщается в пояснительной записке к документу, имеющейся в распоряжении у издания.

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