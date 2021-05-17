Президент Чехии: возможной причиной взрывов на складах были попытки скрыть недостачу оружия
08:48 17.05.2021 Источник: РОСБАЛТ
Возможной причиной взрывов во Врбетице в 2014 году, за которыми, как полагает правительство во главе с Андреем Бабишем стоит Россия, были попытки скрыть недостачу вооружений. Об этом официально заявил чешский президент Милош Земан.
Глава государства пояснил, что не является сторонником единственной версии смертельного ЧП. Хотя его точка зрения идет вразрез с мнением других правящих лиц, «глава Минюста Мария Бенешова также выдвигала подобное предположение», сказал Земан радио «Частота-1».
Он указал, что нужно проверить компанию Imex, которая арендовали склады.
В отношении российских спецслужб у Земана тем не менее сохраняется «серьезное подозрение».
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