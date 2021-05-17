Три человека погибли в результате нападения мужчины с ножом в Екатеринбурге

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека погибли в результате нападения мужчины с ножом в районе Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области в понедельник.

"Сегодня в следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга СК России по Свердловской области поступила информация о том, что в парке возле Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге на почве распития спиртного произошел конфликт, в результате которого, по предварительным данным, были убиты трое мужчин", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали мужчину, напавшего на людей с ножом в районе Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Когда прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предприняли попытку задержать подозреваемого, мужчина, вооруженный ножом, попытался совершить нападение на представителей МВД. В результате стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие. Предупредительный выстрел в воздух пыл вооруженного гражданина не охладил, после чего был произведен еще один выстрел в направлении агрессивного мужчины", - сказал он.