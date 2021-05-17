«РМ Рейл» и ЕВРАЗ урегулировали разногласия и договорились о долгосрочном сотрудничестве
12:04 17.05.2021
«РМ Рейл», один из ведущих производителей грузового подвижного состава России, и металлургическая компания ЕВРАЗ объявляют о заключении пятилетних соглашений на поставку цельнокатаных колес и вагоностроительных профилей. Об этом сообщает пресс-служба «РМ Рейл». Как отмечают в компании, железнодорожная продукция производства Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК) ЕВРАЗ традиционно обеспечивает стабильную работу АО «Рузхиммаш» – предприятия «РМ Рейл».
Компании также заключили мировое соглашение и прекратили судебное разбирательство, связанное с разногласиями при исполнении договора поставки железнодорожных колес, заключенного в 2017 году. Обоюдные финансовые претензии отозваны.
«Мы рады сообщить об урегулировании разногласий на взаимовыгодных условиях и дальнейшем развитии сотрудничества с компанией «РМ Рейл». Уверен, что инновационная продукция ЕВРАЗа поможет нашим партнерам при выпуске широкой линейки вагонов и будет способствовать сохранности перевозимых в них грузов», – сказал вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд.
«Подписание новых длительных соглашений между нашими компаниями – это общий взгляд в будущее, которое предполагает несколько направлений взаимодействия, – отметил генеральный директор компании «РМ Рейл» Виталий Стариков. – Мы нацелены на совместное техническое развитие, которое позволит нашим компаниям объединить усилия в удовлетворении потребностей рынка. Решение вопросов мирным путем – показатель высокого уровня партнерства».
НОВОСТИ
- 10:32 17.05.2021
- Израильские истребители поразили 35 военных объектов, 15 км тоннелей в секторе Газа
- 09:20 17.05.2021
- Израиль подвергся наибольшему числу ракетных обстрелов за всю его историю - Цахал
- 09:05 17.05.2021
- НАТО отрабатывает удары по России и Белоруссии - генштаб РБ
- 21:10 15.05.2021
- Сворачивать военную операцию против боевиков в Газе Израиль пока не собирается
- 18:25 15.05.2021
- Сейчас переговоры о прекращении огня в Газе не ведутся - СМИ
- 16:32 15.05.2021
- Ракета, запущенная из Газы, едва не попала в посольство Австрии в Израиле
- 15:45 15.05.2021
- ХАМАС готов наносить удары по Тель-Авиву в течение полугода
- 15:19 15.05.2021
- Тель-Авив и другие города юга Израиля опять подверглись ракетной атаке из Газы
- 12:35 15.05.2021
- Боевики из Газы за 6 дней выпустили по Израилю 2,3 тыс. ракет
- 10:00 15.05.2021
- Из Газы на Израиль продолжают лететь ракеты
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать