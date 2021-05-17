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«РМ Рейл» и ЕВРАЗ урегулировали разногласия и договорились о долгосрочном сотрудничестве

12:04 17.05.2021

«РМ Рейл», один из ведущих производителей грузового подвижного состава России, и металлургическая компания ЕВРАЗ объявляют о заключении пятилетних соглашений на поставку цельнокатаных колес и вагоностроительных профилей. Об этом сообщает пресс-служба «РМ Рейл». Как отмечают в компании, железнодорожная продукция производства Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК) ЕВРАЗ традиционно обеспечивает стабильную работу АО «Рузхиммаш» – предприятия «РМ Рейл».

Компании также заключили мировое соглашение и прекратили судебное разбирательство, связанное с разногласиями при исполнении договора поставки железнодорожных колес, заключенного в 2017 году. Обоюдные финансовые претензии отозваны.

«Мы рады сообщить об урегулировании разногласий на взаимовыгодных условиях и дальнейшем развитии сотрудничества с компанией «РМ Рейл». Уверен, что инновационная продукция ЕВРАЗа поможет нашим партнерам при выпуске широкой линейки вагонов и будет способствовать сохранности перевозимых в них грузов», – сказал вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд.

«Подписание новых длительных соглашений между нашими компаниями – это общий взгляд в будущее, которое предполагает несколько направлений взаимодействия, – отметил генеральный директор компании «РМ Рейл» Виталий Стариков. – Мы нацелены на совместное техническое развитие, которое позволит нашим компаниям объединить усилия в удовлетворении потребностей рынка. Решение вопросов мирным путем – показатель высокого уровня партнерства».

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