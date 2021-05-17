Виртуальные ассистенты Сбера помогут розничным инвесторам ориентироваться на финансовых рынках

12:27

Виртуальные ассистенты Сбера – Сбер, Афина и Джой – теперь будут помогать клиентам, которые занимаются инвестициями на финансовых рынках, предоставляя им быстрый доступ к важной информации. Ассистенты «Салют» например, подскажут, какие акции растут или падают быстрее всего, какие лидируют по объему торгов за день, какие продаются по наименьшей или наибольшей цене. «В Сбербанк на обслуживание приходит все больше розничных инвесторов, и мы постоянно совершенствуем нашу инфраструктуру, чтобы обеспечить им максимально комфортные условия для совершения операций на фондовом рынке, – отмечает и.о. директора Департамента глобальных рынков Сбербанка Владимир Яровой. – Инвесторам очень важно иметь быстрый доступ к информации о трендах на рынке ценных бумаг, чтобы своевременно принять инвестиционное решение, – и наши виртуальные ассистенты готовы помочь им в этом. Мы агрегировали важную для клиентов информацию по российским и иностранным акциям и научили ассистентов ее рассказывать».

Виртуальные помощники доступны в приложениях «СберБанк Онлайн» и «СберСалют», а также в умных устройствах под брендом Sber: смарт-дисплее SberPortal и ТВ-приставке SberBox. Отметим, что с ассистентами можно общаться как голосом, так и текстом.

Виртуальные ассистенты уже помогают открывать брокерский счет и сообщают тарифы брокерского обслуживания, рассказывают о курсах акций российских и иностранных эмитентов, торгующихся на Московской бирже, предоставляют информацию о значениях российских фондовых индексов, объясняют пользователям финансовые термины и производят вычисления. В перспективе они смогут составлять карту ключевых инструментов рынка, позволяющую узнать значение ключевых индексов и цены.