В Москве побит температурный рекорд 1958 года
14:12 17.05.2021 Источник: Интерфакс
Температура воздуха на главной московской метеостанции на ВДНХ к 13:00 понедельника поднялась до 27,5 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России. По информации метеослужбы, в столице побит температурный рекорд для 17 мая, установленный в 1958 году (27,1).
Гидрометцентр уточняет, что новый максимум установлен по данным последних 70 лет метеонаблюдений в городе.
В метеобюро Москвы "Интерфаксу" уточнили, что абсолютный рекорд температуры для 17 мая в столице был установлен в 1897 году - 31 градус. Непрерывные инструментальные метеонаблюдения ведутся с 1879 года.
Ранее сообщалось, что Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего, "оранжевого" уровня. В столице с 11:00 до 18:00 понедельника ожидается сильная жара с температурой воздуха 30 градусов.
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