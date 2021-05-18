Армейская авиация привлечена к мониторингу пожарной обстановки в лесах Дальнего Востока
08:10 18.05.2021 Источник: Интерфакс
Вертолеты армейской авиации объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) проводят мониторинг пожарной обстановки в нескольких регионах Дальнего Востока, сообщила во вторник пресс-служба ВВО.
"Экипажи Ми-8АМТШ проводят мониторинг в районах Хабаровского, Приморского, и Забайкальского краев, охватывая территорию более чем в 1 тыс. квадратных километров", - говорится в сообщении.
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