Армейская авиация привлечена к мониторингу пожарной обстановки в лесах Дальнего Востока

08:10 Источник: Интерфакс

Вертолеты армейской авиации объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) проводят мониторинг пожарной обстановки в нескольких регионах Дальнего Востока, сообщила во вторник пресс-служба ВВО.

"Экипажи Ми-8АМТШ проводят мониторинг в районах Хабаровского, Приморского, и Забайкальского краев, охватывая территорию более чем в 1 тыс. квадратных километров", - говорится в сообщении.