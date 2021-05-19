Сбер второй год подряд признан самым эффективным банком мира по созданию акционерной стоимости

00:35

Сбер вновь стал лучшим банком мира по созданию акционерной стоимости за последние пять лет согласно рейтингу компании BCG (2021 Value Creators Ranking). По этому показателю банк занял 50-е место среди крупнейших по рыночной капитализации компаний планеты.

Это уже 23-й рейтинг Value Creators, который ежегодно оценивает ведущие компании мира по совокупной акционерной доходности (TSR) за последние пять лет, в данном случае – за период 2016-2020 годы. Для его составления BCG проанализировала TSR порядка 2400 компаний по всему миру. Рейтинг подготовлен для 33 отраслей. В ТОП-50 вошли крупнейшие и наиболее эффективные с точки зрения формирования акционерной стоимости компании.

TSR оценивается на основе роста цены акций и дивидендного дохода на акцию компании за данный период. Этот показатель дает наиболее полное представление о создаваемой акционерной стоимости. Средний годовой TSR – это средний TSR компании за пятилетний период (2016–2020 годы), проанализированный BCG в 2021 году.

Как отметили в BCG, потрясения, вызванные пандемией COVID-19, увеличили существовавшие и ранее разрывы между лидерами и отстающими в различных отраслях и регионах в рейтинге, доминирующую роль в котором снова играют американские компании. В рейтинге 2021 года их доля непропорционально велика как среди наиболее результативных компаний мира (41%), так и среди лидеров отдельных отраслей по TSR (37%).

При этом пандемия не смогла подорвать динамику рынка капитала, которая оставалась благоприятной большую часть предыдущего десятилетия. В исследованной BCG выборке среднегодовой TSR за предшествующие пять лет составил 10,3%, в то время как годом ранее этот показатель составлял 9,6%. 2020 год также помог подчеркнуть новые тренды, которые намечались в последние годы.

По мнению BCG, Сбер занял первое место, потому что активно занимался внедрением цифровых решений и прошел кризис прошлого ковидного года в своей работе более уверенно, чем конкуренты, в том числе среди мировых лидеров в своей отрасли.