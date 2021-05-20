РФ уверена, что мирный договор с Японией должен стать всеобъемлющим документом - посол
07:00 20.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская сторона считает, что мирный договор с Японией должен стать более широким документом, чем обычный мирный договор, заключаемый сразу после окончания войны между двумя странами. Об этом в четверг заявил посол РФ в Японии Михаил Галузин, выступая в Клубе иностранных корреспондентов в Токио.
"Мы надеемся, мы думаем и мы верим, что будущий мирный договор между Россией и Японией станет всеобъемлющим договором о мире, добрососедстве, партнерстве, сотрудничестве и дружбе, что он будет шире, чем простой мирный договор, заключаемый сразу после окончания войны", - отметил он, напомнив, что состояние войны между двумя странами было прекращено еще 65 лет назад.
Затрагивая тему южных Курильских островов, посол РФ в Японии заявил, что российская сторона намерена продолжить обмены с японской стороной на основе различных соглашений, достигнутых к настоящему времени. "Это и посещение захоронений родственников бывшими японскими жителями этих островов, это и договоры по рыбному промыслу в акватории Курильских островов, это и консультации по запуску совместной экономической деятельности на островах", - добавил он.
Михаил Галузин отметил, что российская сторона с пониманием относится к чувствам японской общественности по вопросу южных Курильских островов. "Но, выражая понимание, мы надеемся, что и наши чувства по отношению к этому вопросу будут уважаться в равной степени", - подчеркнул он, напомнив, что острова перешли к СССР по итогам Второй мировой войны, в которой советская сторона пожертвовала 27 млн человеческих жизней ради победы над нацистской Германией и ее приспешниками.
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