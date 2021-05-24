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Комитет сената США и законодатели ряда стран призвали запретить полеты над Белоруссией

08:07 24.05.2021 Источник: Интерфакс

Председатель комитета сената США по международным отношениям Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании опубликовали заявление, в котором осуждают власти Белоруссии после инцидента с рейсом Ryanair.

"Мы (...) осуждаем угрозу применения насилия в отношении гражданского самолета в небе над Белоруссией", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте комитета сената США по международным отношениям.

"Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ICAO) немедленно провести расследование этого явного нарушения свободного транзита между государствами и угроз для воздушных судов", - отметили они.

До тех пор, пока не будет проведено расследование, законодатели призывают приостановить членство Белоруссии в организации и "запретить все полеты над Белоруссией, включая полеты в страну и из нее".

Кроме того, законодатели потребовали "немедленного и безоговорочного освобождения Романа Протасевича".

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