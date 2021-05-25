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Летчик-космонавт Романенко рассказал, что даст эксперимент с почвой в открытом космосе

17:26 25.05.2021

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Фото Ивана Степанова
Запланированный на Международной космической станции (МКС) эксперимент с почвой позволит получить ответы на несколько важных вопросов, уверен депутат Госдумы, бывший летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко. Напомним, Институт медико-биологических проблем РАН, осенью нынешнего года планирует провести эксперимент в рамках изучения влияния открытого космоса на земную почву, содержащую микроорганизмы. Предполагается, что космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров закрепят снаружи МКС контейнеры с опытными образцами четырех видов почвы: пустынной, серой лесной, мерзлотной и чернозема. «Предстоящий эксперимент с почвой, содержащей живые микроорганизмы, поможет понять, способен ли выжить микробный комплекс в открытом космосе и почему. Исследования займут от года до четырех лет, и их результаты еще на шаг приблизят нас к познанию тайн Вселенной», - уверен Романенко, по словам которого, за каждой такой экспедицией стоят годы усердной работы ученых. «Это только звучит просто: «вынесли в открытый космос», «разместили на борту МКС». Но за этими сообщениями иногда стоят целые годы кропотливой работы ученых и тренировок самих космонавтов. Нам приходится самостоятельно проводить биологические и медицинские исследования, изучать свойства металлов и растений при столкновении с радиацией, вакуумом, невесомостью и другими космическими факторами», — сообщил депутат. Как отмечают исследователи, эксперимент позволит понять, как в новых условиях поведут себя микроорганизмы, живущие в земной почве.

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