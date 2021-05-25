Координатор поискового отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов представил два арт-проекта, посвященных детской безопасности

19:50

Фото пресс-службы отряда "ЛизаАлерт"

В Международный день пропавших детей в Москве были представлены публике выставка «7» и уникальное граффити художника Покраса Лампаса с именами пропавших детей. На выставке семь историй пропажи детей были написаны от первого лица и размещены по кругу в семи комнатах, чтобы продемонстрировать масштабность и опасность исчезновения детей. Граффити же было выполнено специально для поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«В этот день мы пытаемся привлечь внимание к проблеме пропавших детей, - заявил координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов. - С помощью выставок на бульварах Москвы и в «Музеоне», с помощью каллиграфии Покраса Лампаса на фасаде дома на Якиманке, 35. Наша цель – обратить внимание каждого. Пользуясь случаем, хочу напомнить, что больше всего детей пропадает и гибнет на воде – пожалуйста, не забывайте. И еще просьба к родителям: не отбирайте у детей в воспитательных целях мобильный телефон – при необходимости по координатам телефона их легче будет найти».

Международный день пропавших детей отмечается 25 мая. «Пропажа ребенка - это всегда личное. Дети – это продолжение рода, продолжение самого себя. Я думаю, эта работа – скорее диалог со зрителем. Возможность увидеть имя своего ребёнка, имя своих друзей и способ узнать о «ЛизаАлерт» подробнее, возможно, стать частью команды», - отметил художник Покрас Лампас.