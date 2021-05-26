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НОВОСТИ

Петр Толстой: Ожидаем, что новый каток в Капотне откроется уже этой зимой

18:06 26.05.2021

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Фото Александра Чикина
Новый каток в московском районе Капотня планируют открыть уже предстоящей зимой. По словам депутата Госдумы Петра Толстого, это будет не обычный каток, а целый многофункциональный спортивный объект с развитой инфраструктурой и парковкой для посетителей. Парламентарий отметил, что побывал на месте, где будет открыт спортцентр, еще когда для объекта выбирали площадку. «Мы старались найти такое место, чтобы не пришлось вырубать деревья. Предварительно могу сказать, что к декабрю спорткомплекс должен заработать. Здесь будут каток, ледовая площадка, раздевалки и многое другое. Планируются и комфортные зоны для парковки – хоккеистов у нас в Капотне много», – отметил вице-спикер Госдумы.

 Прежде каток, которым пользовались жители Капотни, находился в 1-м квартале, однако теперь это место стало стартовой площадкой для дома, строящегося по программе реновации. Местные жители просили депутата оказать поддержку идее создания катка на новом месте. Согласно концепции проекта, разработанной ГБУ «Автомобильные дороги», летом каток и ледовая площадка будут превращаться в площадки для футбола и волейбола. Кроме того, посетители спорткомплекса смогут поиграть и в настольный теннис. Отметим, что недавно Петр Толстой обратился к мэру Москвы Сергею Собянину, поддержав идею москвичей о строительстве нового физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Выхино-Жулебино, где на 200 тыс. человек пока приходится лишь два таких спортивных объекта.

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