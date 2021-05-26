Петр Толстой: Ожидаем, что новый каток в Капотне откроется уже этой зимой
18:06 26.05.2021
|Фото Александра Чикина
Прежде каток, которым пользовались жители Капотни, находился в 1-м квартале, однако теперь это место стало стартовой площадкой для дома, строящегося по программе реновации. Местные жители просили депутата оказать поддержку идее создания катка на новом месте. Согласно концепции проекта, разработанной ГБУ «Автомобильные дороги», летом каток и ледовая площадка будут превращаться в площадки для футбола и волейбола. Кроме того, посетители спорткомплекса смогут поиграть и в настольный теннис. Отметим, что недавно Петр Толстой обратился к мэру Москвы Сергею Собянину, поддержав идею москвичей о строительстве нового физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Выхино-Жулебино, где на 200 тыс. человек пока приходится лишь два таких спортивных объекта.
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