Москва стала одним из мировых лидеров по эффективности борьбы с пандемией
16:04 27.05.2021
Москва оказалась одним из мировых лидеров среди 19 мегаполисов мира по эффективности действий властей в ходе борьбы с пандемией COVID-19. Такой вывод сделали эксперты центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», проанализировав данные о состоянии системы здравоохранения, городской экономики, бюджета и социальной сферы. В проанализированных городах живут 230 млн человек. На первом месте в рейтинге Сингапур, в пятерку лучших также вошли такие азиатские города как Шанхай, Сеул и Пекин.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, с начала пандемии в мегаполисе созданы пять пакетов мер поддержки бизнеса на почти 90 млрд руб. Поддержку получили примерно 57,6 тыс. компаний, что позволило поддержать их работу в период пандемии и сохранить инвестиционную и деловую активность в Москве.
Согласно данным московских властей, сейчас городская экономика и потребительский спрос восстанавливаются. В частности, общий оборот предприятий торговли и услуг за 4 месяца 2021 года составил 4,4 трлн рублей, что выше показателей аналогичного периода прошлого года примерно на 37%.
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