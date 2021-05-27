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Доходы главы "Роскосмоса" Рогозина в 2020 году выросли в два раза

22:00 27.05.2021 Источник: Интерфакс

Доходы главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в 2020 году выросли почти в два раза по сравнению с 2019 годом, сообщили в госкорпорации.

В сообщении на сайте "Роскосмоса" указывается, что в 2020 году Рогозин задекларировал 83,1 млн рублей. В 2019 году задекларированный доход составлял 44,1 млн рублей.

Глава госкорпорации также задекларировал автомобиль ГАЗ-21Р и мотоцикл БМВ R1200GS Adventure. При этом в декларации не указан автомобиль Мерседес Бенц S560, которым Рогозин пользовался в 2019 году.

Задекларированный годовой доход супруги Рогозина снизился с 2,9 до 2,8 млн рублей.

Почти двукратный рост доходов главы "Роскосмоса" вызван задержкой в выплате премий, из-за которых бонус за 2019 год дошел до него только в 2020 году, сообщили в госкорпорации.

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