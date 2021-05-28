Вице-канцлер ФРГ обвинил Лукашенко в фальсификации угрозы минирования самолета Ryanair
09:20 28.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц назвал принудительную посадку самолета Ryanair в Минске "неслыханным актом воздушного пиратства" и обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в фальсификации угрозы минирования борта. С таким утверждением немецкий политик выступил в опубликованном в пятницу интервью медиагруппе "Функе".
"Лукашенко, вынудив посредством фальсифицированной угрозы минирования пассажирский самолет приземлиться, нарушил международное право с целью задержать неугодного критика", - считает вице-канцлер.
Шольц заявил, что "режим в Минске нужно изолировать на международном уровне". Он также утверждал, что случившееся не может игнорировать, в том числе, и Москва.
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