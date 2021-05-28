Участники Олимпиады сами будут отвечать за риски здоровью
20:26 28.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный олимпийский комитет (МОК) планирует обязать спортсменов, намеревающихся принять участие в летних Олимпийских играх в Токио, формально отказаться от любых претензий к организации из-за возможных рисков здоровью, связанных с коронавирусом, и взять всю ответственность на себя. Об этом в пятницу сообщило агентство Киодо.
По данным Киодо, соответствующий пункт имеется в документе, попавшем в распоряжение агентства, который необходимо будет подписать каждому спортсмену - участнику Игр. Пункт подчеркивает, что спортсмены согласны на участие в Играх "под собственную ответственность" и осознают, что существует риск угрозы здоровью или даже смерти.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название "Токио-2020" было сохранено. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.
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