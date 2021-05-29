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Светлана Разворотнева провела опрос среди москвичей: людям необходимы бассейны

22:33 29.05.2021

Москвичам нужны бесплатные бассейны, кружки музыкального творчества, а также курсы иностранных языков и программирования для детей, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по инициативе члена Общественной палаты РФ, руководителя Центра защиты прав москвичей Светланы Разворотневой. В опросе участвовали несколько тысяч горожан.

"Наличие бесплатных бассейнов, современных спортивно-досуговых центров в каждом районе Москвы в корне изменит жизнь очень многих людей, - отметила Разворотнева на фестивале, посвященном Дню защиты детей «Здесь исполняются мечты». - Подобный подход к детскому и молодежному досугу, возможности, которые он предоставит подрастающему поколению – наша надежная инвестиция в будущее страны. Проведенные исследования показали, что москвичи заинтересованы в решении этого вопроса, а фестиваль, который мы проводим – еще один способ привлечь к нему внимание широкой общественности".

На празднике в Сквере ветеранов гости поддержали идею правозащитницы. Например, по мнению Анны Сорокиной из Нагатино-Садовников, не все родители могут оплачивать занятия детей, особенно в сложном положении дети из неблагополучных семей, которые могут  заниматься спортом или творчеством только бесплатно. "Детский праздник заставил задуматься об очень серьезных вещах. Надеюсь, городские власти обратят внимание на то, что предлагают активисты, это действительно нужно нам всем", - отметила  Сорокина.


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