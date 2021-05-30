Сергей Собянин поздравил победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников

09:00

Мэр Москвы Сергей Собянин в концертном зале «Зарядье» поздравил учеников московских образовательных организаций – победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. В этом учебном году москвичи завоевали рекордные 1346 дипломов.

«Почти половина школ вырастили призеров и победителей. Это здорово! Такого никогда не было. Я посмотрел географию победителей. Это и Новая Москва, и Зеленоград, и север, и юг, и восток, и запад – все округа, большинство районов города. И это означает, что в целом московское образование очень качественное и очень доступное», – сказал московский градоначальник.

Собянин поблагодарил администрации школ за создание условий, необходимых для достижения высоких результатов, и учителей, которые своим трудом, которые помогают школьникам раскрыть свой потенциал.

Впервые в истории Всероссийской олимпиады школьников победителем стала незрячая девушка из Москвы – Элизабет Пфанненшмидт завоевала золотую медаль по немецкому языку. Она также стала призером ВсОШ по французскому языку.

«Школьное образование в Москве за последние годы стало более справедливым. Мы одинаково финансируем все школы, и каждый ребенок может получить качественное образование. Работают предпрофессиональные классы, детские технопарки, обновляются школы искусств и спортшколы», – добавил мэр в своем аккаунте в Twitter.