Спецслужбы Дании помогали АНБ США следить за лидерами ЕС - СМИ
09:05 31.05.2021 Источник: Интерфакс
Агентство национальной безопасности США (АНБ) использовало датские информационные кабели для шпионажа за высокопоставленными должностными лицами в Швеции, Норвегии, Франции и Германии. Об этом сообщили сразу несколько европейских СМИ, в том числе датская общественная телерадиокомпания DR и шведская SVT, немецкие Suddeutsche Zeitung, NDR и WDR и другие СМИ.
Выводы о слежке за европейцами стали результатом расследования в датской службе военной разведки, которое охватывало период 2012-2014 гг. Как следует из расследования, объектами шпионажа стали в том числе канцлер Германии Ангела Меркель и кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеер Штайнбрюк.
Представитель канцелярии канцлера Германии в ответ на запросы журналистов отказался от комментариев, заявив, что ему стало известно об этих утверждениях только тогда, когда его спросили о распространенной информации. Также не стали комментировать сообщение датской телерадиокомпании в АНБ, офисе директора Национальной разведки в Вашингтоне и датской службе военной разведки, пишут СМИ.
В то же время Штайнбрюк заявил немецкой телекомпании ARD, что считает это "политическим скандалом".
"Это абсурдно, что дружественные разведывательные службы действительно перехватывают и шпионят за высокопоставленными представителями других стран", - сказал он.
Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил шведской телекомпании SVT, что он "потребовал полной информации об этих вещах", а министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил телекомпании NRK, что "относится к этим обвинениям серьезно".
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