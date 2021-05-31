Минпросвещения РФ рассчитывает начать новый учебный год в очном формате - Кравцов

12:20

Минпросвещения РФ рассчитывает начать новый учебный год в очном формате, а не дистанционном, заявил в понедельник глава министерства Сергей Кравцов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам прошедшего учебного года.

"Мы надеемся, эпидемиологическая ситуация позволит следующий учебный год начать в традиционном очном формате", - сообщил он.