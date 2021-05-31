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НОВОСТИ

Минпросвещения РФ рассчитывает начать новый учебный год в очном формате - Кравцов

12:20 31.05.2021

Минпросвещения РФ рассчитывает начать новый учебный год в очном формате, а не дистанционном, заявил в понедельник глава министерства Сергей Кравцов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам прошедшего учебного года.

"Мы надеемся, эпидемиологическая ситуация позволит следующий учебный год начать в традиционном очном формате", - сообщил он.

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