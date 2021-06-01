Депутат Роман Романенко отмечает важность законопроекта об использовании QR-кодов на памятниках ВОВ

18:05

Фото Ивана Степанова

В Государственной думе РФ депутатами рассмотрен законопроект, предусматривающий нанесение на памятники Великой Отечественной войны специальных информационных меток, позволяющих ознакомиться с исторической справкой о месте и событиях с помощью QR-кода. Автором законопроекта выступила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, которая считает, что такой подход позволит увековечить память погибших при защите Отечества, обеспечить защиту исторической правды и избежать умаления значения подвига народа.

По словам депутата Госдумы, бывшего летчика-космонавта, Героя России Романа Романенко, использование прогрессивных интернет-технологий и сервисов – важное условие развития современной личности и общества в целом: «Рассмотренный сегодня законопроект предполагает новый формат информирования граждан о местах, событиях и людях, в честь которых воздвигнут тот или иной монумент. Уверен, предлагаемая мера сделает историческое наследие более привлекательным для молодежи».

В законопроекте также предложено сделать обязательным внесение в паспорт воинского захоронения специальной исторической справки, в которой будут содержаться сведения о событиях и лицах, в честь которых был установлен объект, выписки из имеющихся документов и иная информация, например, фото- и видеоматериалы.