Депутат Роман Романенко отмечает важность законопроекта об использовании QR-кодов на памятниках ВОВ
18:05 01.06.2021
|Фото Ивана Степанова
По словам депутата Госдумы, бывшего летчика-космонавта, Героя России Романа Романенко, использование прогрессивных интернет-технологий и сервисов – важное условие развития современной личности и общества в целом: «Рассмотренный сегодня законопроект предполагает новый формат информирования граждан о местах, событиях и людях, в честь которых воздвигнут тот или иной монумент. Уверен, предлагаемая мера сделает историческое наследие более привлекательным для молодежи».
В законопроекте также предложено сделать обязательным внесение в паспорт воинского захоронения специальной исторической справки, в которой будут содержаться сведения о событиях и лицах, в честь которых был установлен объект, выписки из имеющихся документов и иная информация, например, фото- и видеоматериалы.
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