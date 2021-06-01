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Олег Леонов в День защиты детей пригласил родителей присоединиться к флэшмобу #ПроверьШколу

18:19 01.06.2021

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Фото пресс-службы отряда "ЛизаАлерт"
Родителям московских школьников важно проверить уровень безопасности школ, в которых учатся их дети, считает координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов. В Facebook он разместил ролик с соответствующим призывом. Ранее список критериев, по которым можно оценить безопасность школьной территории и дороги в школу составили эксперты Центра поиска пропавших людей. Используя их, родители могут самостоятельно проверить учебное заведение, в которое ходит его ребенок. Результатами Леонов призывает поделиться в соцсетях под хештегом #проверьшколу.

 «Мы оценим все школы, до которых сможем дотянуться, по определенным критериям. Таким образом, мы сможем увидеть уязвимые места московских учебных заведений. Сам я уже оценил школу, в которой учился. Увы, из одиннадцати пунктов безопасности в ней не выполняется два. Есть над чем поработать», - констатировал Леонов.

Среди критериев безопасности, есть например, наличие у учебного заведения пешеходного перехода, зоны парковки для родителей, знаков «Осторожно, школа», видеокамер, хорошего освещения, а также отсутствие ям, открытых люков и заброшенных зданий. Леонов призывает оценить все школы города по описанному выше формализованному «чек-листу», сводный анализ с выводами и рекомендациями планируют передать в Департамент образования Москвы.

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