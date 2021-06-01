Олег Леонов в День защиты детей пригласил родителей присоединиться к флэшмобу #ПроверьШколу
18:19 01.06.2021
|Фото пресс-службы отряда "ЛизаАлерт"
«Мы оценим все школы, до которых сможем дотянуться, по определенным критериям. Таким образом, мы сможем увидеть уязвимые места московских учебных заведений. Сам я уже оценил школу, в которой учился. Увы, из одиннадцати пунктов безопасности в ней не выполняется два. Есть над чем поработать», - констатировал Леонов.
Среди критериев безопасности, есть например, наличие у учебного заведения пешеходного перехода, зоны парковки для родителей, знаков «Осторожно, школа», видеокамер, хорошего освещения, а также отсутствие ям, открытых люков и заброшенных зданий. Леонов призывает оценить все школы города по описанному выше формализованному «чек-листу», сводный анализ с выводами и рекомендациями планируют передать в Департамент образования Москвы.
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