Большинство московских школ дает качественное образование – Собянин
10:09 02.06.2021
На каждой встрече с горожанами мэру Москвы задают вопросы о городской системе образования, рассказал глава столицы Сергей Собянин. На своем сайтеон выложил свое выступление на эту тему. «Сейчас мы добились того, что у нас подавляющее большинство школ дает нормальное качественное образование», - заявил Сергей Собянин, отметив, что раньше в городе было несколько престижных школ в которые родители пытались правдами-неправдами пристроить детей.
Сейчас же школьники могут получать хорошее образование в любом районе мегаполиса. «Это самое главное. Не важно где: в Хамовниках, в Бибирево, - везде школы должны финансироваться и обеспечиваться всем одинаково. Элитарная школа или это обычная школа - они должны финансироваться одинаково», - уверен Собянин.
По его словам, хотя в Москве организована и грантовая поддержка учебных заведений, но «в целом, базово, все школы финансируются одинаково – это означает, что все дети Москвы имеют возможность качественно учиться».
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