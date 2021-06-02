Сбер на Петербургском форуме представил исследование о потребительских настроениях россиян в пяти быстро растущих индустриях

16:25

Сбер в ходе Петербургского международного экономического форума представил специальное исследование, позволяющее понять актуальные настроения и предпочтения потребителей сразу в пяти быстро растущих индустриях: финтехе, e-commerce (электронная коммерция), entertainment (развлечения), health (здоровье) и девайсах.

«Цель нашего исследования – экстраполяция мировых трендов на российский рынок и определение рыночных ниш, обладающих высоким потенциалом роста, – отмечает старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. – Как мы видим из результатов опросов, в ряде отраслей (например, банковские услуги, умные девайсы) россияне являются продвинутыми пользователями, а преимущества других новых технологий (например, VR/AR, телемедицина) российским компаниям еще предстоит донести до потребителей».

Согласно данным исследования, пандемия и снижение доходов вызвали большой интерес потребителей к контролю расходов и управлению финансами, но лишь только 44% опрошенных заявили, что обладают достаточным уровнем финансовой грамотности и могут эффективно распоряжаться своими деньгами, а 80% респондентов отметили, что стараются научить этому детей.

В России 24% потребителей готовы покупать одежду онлайн, для 37% необходимо личное общение с продавцами и они предпочитают посещать магазины. В сегменте товаров повседневного спроса к онлайн-покупкам готовы 25% потребителей, 33% склонны лично посещать магазины. 26% респондентов назвали мобильное приложение самым популярным каналом покупки.

Как выяснил Сбер, 48% россиян играют в видеоигры, 72% заявили, что играют лично или играет кто-то из членов семьи. Также 43% россиян используют развлекательные сервисы (соцсети, видеостриминги и др.), а 67% используют соцсети каждый или почти каждый день.

При этом фитнес-гаджетами в России пользуется 52% людей: наиболее популярными функциями оказались умные часы (23%), фитнес-трекер (18%), умные весы (15%), приложения для фитнес – тренировок (14%) и отслеживание потребления калорий (12%). Опыт работы с устройствами на основе технологий виртуальной или дополненной реальности есть у 11% российских пользователей. Однако 44% граждан готовы пользоваться этими технологиями, если они станут более распространёнными, а 19% не готовы. Умными девайсами пользовались 21% респондентов, голосовыми ассистентами пользуется 63%.