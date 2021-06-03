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Россия в течение месяца полностью откажется от доллара в структуре ФНБ - Силуанов

13:12 03.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизит долю британского фунта. В ФНБ вырастет доля золота, евро и юаня, а доля японской иены не изменится, сообщил в четверг журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мы, как и Центральный банк, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Сегодня у нас по структуре порядка 35% - вложения ФНБ в доллары. Мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением в евро, увеличением в золото", - сказал Силуанов. По его словам, переход к новой структуре ФНБ состоится в течение месяца. "Достаточно быстро, в течение месяца прийти к этой доле", - сказал Силуанов.

"В долларах (будет вложено - прим. ТАСС) - 0%, в евро 40%, в юанях 30%, в золото 20%, в фунты и иены по 5%. Мы заместили доллары увеличением на 5% в евро, золото и юань", - рассказал Силуанов о новой структуре ФНБ.

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