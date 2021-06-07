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Кудрин считает, что в будущем страны мира будут выплачивать своим гражданам базовый доход

10:30 06.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны мира будут выплачивать гарантированный минимальный доход своим гражданам в будущем. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу "Россия-24" в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В перспективе в будущем, я думаю, что такой минимальный гарантированный доход - его еще называют безусловный, базовый доход в мире - что в конечном счете страны придут к этому", - сказал он.

Минимальный объем связанных с образованием и здравоохранением благ будет обеспечиваться безусловно, предположил глава Счетной палаты. "Но этот доход будет слишком минимальным, чтобы полноценно жить", - отметил Кудрин.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходил с 2 по 5 июня в очном формате. Тема форума: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ТАСС выступал информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

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