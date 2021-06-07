Кудрин считает, что в будущем страны мира будут выплачивать своим гражданам базовый доход
10:30 06.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В перспективе в будущем, я думаю, что такой минимальный гарантированный доход - его еще называют безусловный, базовый доход в мире - что в конечном счете страны придут к этому", - сказал он.
Минимальный объем связанных с образованием и здравоохранением благ будет обеспечиваться безусловно, предположил глава Счетной палаты. "Но этот доход будет слишком минимальным, чтобы полноценно жить", - отметил Кудрин.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходил с 2 по 5 июня в очном формате. Тема форума: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ТАСС выступал информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
НОВОСТИ
- 16:32 07.06.2021
- В Госдуме предложили отслеживать любые поступающие из-за рубежа в РФ денежные переводы
- 16:31 07.06.2021
- Держатели карты "Мир" теперь могут подключиться к SberPay
- 16:12 07.06.2021
- Киевский университет лишил Лукашенко почетной докторской степени
- 16:00 07.06.2021
- Бизнес-омбудсмен предложил передать ГИБДД обязанности по взысканию штрафов за нарушение ПДД
- 15:32 07.06.2021
- Инфляция в России в этом году может превысить прогноз в 4,3% - Решетников
- 15:12 07.06.2021
- Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 220 млн евро
- 15:00 07.06.2021
- Протасевич или Минск должны пояснить заявление о финансировании Nexta из РФ - Песков
- 14:32 07.06.2021
- Миллиардер Безос заявил, что 20 июля вместе с братом отправится в космос
- 14:12 07.06.2021
- Депутаты приглашены на встречу с Путиным 21 июня - источник в Думе
- 14:00 07.06.2021
- Почти 50% жителей США полностью вакцинировались от COVID-19
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать