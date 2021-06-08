Помощнику капитана "Амура" может грозить до пяти лет лишения свободы - генконсульство РФ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наказание по статье о ненадлежащем управлении судном, повлекшем за собой гибель трех человек, по подозрению в котором был в понедельник арестован третий помощник капитана российского траулера "Амур", предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн иен (около 10 тыс. долларов по текущему курсу). Об этом во вторник корр. ТАСС рассказали в генеральном консульстве РФ в Саппоро.

"По статье может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф до одного миллиона иен", - отметили в российском дипломатическом представительстве. В генконсульстве также рассказали, что во вторник арестованного Павла Добрянского повезли в прокуратуру города Асахикава.

Береговая охрана Момбэцу в понедельник арестовала российского моряка, стоявшего на вахте во время столкновения с японской шхуной. В ведомстве ТАСС подтвердили эти сведения, добавив, что арест 38-летнего Павла Добрянского был произведен в 09:46 по местному времени (03:46 мск). На предъявление официальных обвинений у японской прокуратуры есть 72 часа с момента ареста. Во вторник к Добрянскому должен прибыть адвокат, нанятый судовладельцем.

2 июня окружной суд северного города Асахикава постановил задержать судно "Амур" для обеспечения гарантий внесения залога в связи с иском о компенсации ущерба. Власти Японии изъяли у экипажа документы, которые необходимы для продолжения плавания.

Инцидент произошел 26 мая в 23 км от побережья острова Хоккайдо. В результате столкновения трое из пяти рыбаков, находившихся на борту японской рыболовной шхуны "Хокко-мару - 8", погибли. Двое выживших были доставлены на берег, угрозы их жизням нет. "Амур" принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании "Амурское", зарегистрированной в Южно-Сахалинске.