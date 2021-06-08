Суд отказался допрашивать Кудрявцева, в квартиру которого незаконно проникла Соболь

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд отказался допрашивать предполагаемого сотрудника российских спецслужб Константина Кудрявцева, которому принадлежит квартира, куда незаконно проникла юрист ФБК (признан иноагентом) Любовь Соболь. Об этом сообщает корр. ТАСС из Перовского районного суда Москвы, рассматривающего жалобу на приговор осужденной.

"Выслушав мнения сторон, суд постановил в ходатайстве о вызове в суд свидетеля Кудрявцева отказать", - сказала судья Светлана Александрова. О допросе Кудрявцева ходатайствовали Соболь и ее адвокат Владимир Воронин. По их словам, Кудрявцев - это собственник квартиры, в которую проникла осужденная и именно его интересам был причинен вред, если отталкиваться от логики следствия. "Кудрявцев неоднократно упоминается в деле, однако не имеет там никакого статуса", - сказал адвокат. Прокурор против допроса Кудрявцева возражал.

Ранее мировой суд назначил Соболь условное наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% от зарплаты в пользу государства, признав ее виновной в совершении деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия). Суд счел вину Соболь полностью доказанной.

По данным СК, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке столицы, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись брошенной женой и заявив, что в квартире якобы находится маленький ребенок, с которым ей не позволяют общаться. Когда хозяйка открыла дверь, она оттолкнула ее, ворвалась в квартиру и обошла все помещения, снимая свои действия на телефон. Ранее сообщалось, что Соболь искала в квартире предполагаемого сотрудника спецслужб Константина Кудрявцева. Потерпевшими по делу признаны теща Кудрявцева Галина Субботина и его жена. Они владеют квартирой Кудрявцева на основании договора безвозмездного пользования.

Однако адвокат Воронин подчеркнул, что в суде и на стадии следствия не был предоставлен акт приема- передачи в рамках этого договора, а без него он недействителен.