0
0
122
НОВОСТИ

Россия будет одобрять запросы на изменение авиамаршрутов в облет Белоруссии - МИД РФ

19:50 08.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет удовлетворять запросы из европейских стран на изменение авиамаршрутов в обход Белоруссии, но это вопрос серьезных согласований. Об этом заявил журналистам во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко в кулуарах форума "Примаковские чтения".

"Это совершенно четкие процедуры, выделение дополнительных частот, как они говорят, "таймслотов", точек входа. Это все требует согласований опять же с точки зрения обеспечения безопасности этих новых маршрутов. Это требует времени. Мы естественно будем удовлетворять запросы, но это не решается щелчком пальцев, как пытаются представить некоторые наши партнеры, которые сначала принимают определенные решения, но, видимо, не могут продумать хотя бы на два шага вперед", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:00 08.06.2021
Зеленский назвал форму футболистов сборной Украины "умеющей шокировать"
0
54
20:44 08.06.2021
Судья в Нидерландах заявил что 8 человек заявили, что видели или слышали пуск ракеты в день крушения "Боинга" в Донбассе
0
74
19:45 08.06.2021
Грушко: Зеленский саботирует выполнение Минских соглашений всеми силами...
0
158
19:33 08.06.2021
Облет Белоруссии может нести угрозу безопасности пассажиров - Замглавы МИД РФ
0
191
19:16 08.06.2021
Спортсменов из Северной Кореи на Олимпиаде в Токио не будет - МОК
0
191
18:49 08.06.2021
Блинкен: Завершение строительства "Северного потока 2" - дело фактически решенное...
0
252
18:30 08.06.2021
От системы SWIFT Россию отключать не будут
0
250
18:00 08.06.2021
Роман Романенко: Вопрос обеспечения рабочими местами молодых и активных актуален как никогда
0
189
17:40 08.06.2021
Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор Младичу
0
293
17:26 08.06.2021
Координатор «ЛизаАлерт» Леонов: нужно ограничить скорость движения самокатов до 15 км/ч на тротуарах
0
268

Возврат к списку