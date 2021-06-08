Россия будет одобрять запросы на изменение авиамаршрутов в облет Белоруссии - МИД РФ
19:50 08.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия будет удовлетворять запросы из европейских стран на изменение авиамаршрутов в обход Белоруссии, но это вопрос серьезных согласований. Об этом заявил журналистам во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко в кулуарах форума "Примаковские чтения".
"Это совершенно четкие процедуры, выделение дополнительных частот, как они говорят, "таймслотов", точек входа. Это все требует согласований опять же с точки зрения обеспечения безопасности этих новых маршрутов. Это требует времени. Мы естественно будем удовлетворять запросы, но это не решается щелчком пальцев, как пытаются представить некоторые наши партнеры, которые сначала принимают определенные решения, но, видимо, не могут продумать хотя бы на два шага вперед", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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