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По подмосковным Мытищам бродит сбежавший от хозяина бурый медведь - СМИ

10:32 09.06.2021 Источник: Эхо Москвы

Бурый медведь сбежал от хозяина в подмосковных Мытищах. Его видели в ночь на вторник на улицах города. Откуда он сбежал и где находится сейчас, пока не известно. Сообщалось, что медведь принадлежит местному гольф-клубу, но затем эту информацию опровергли. Жителей просят в случае обнаружения зверя немедленно сообщать властям и ни в коем случае не пытаться выйти с ним на контакт самостоятельно.  Эхо Москвы

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