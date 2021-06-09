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НОВОСТИ

Ухудшение эпидемической обстановки в Бурятии привело к отмене школьных выпускных

16:12 09.06.2021

В Бурятии из-за ухудшения эпидемической обстановки отменили школьные выпускные и банкеты. Об этом сегодня сообщило республиканское правительство, передает ОТР.

Заболеваемость коронавирусом в регионе превысила среднероссийский показатель на 60%. Если в начале мая там было 25 случаев заражения в день, то в конце месяца более сотни.

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