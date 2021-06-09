Против снижения скорости в городе с 60 до 30 км/ч выступает МВД РФ

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России выступает против снижения скоростного порога в городе с 60 до 30 км/ч. Об этом говорится в видеообращении главы ГИБДД России Михаила Черникова, размещенном в среду на портале "МВД-медиа".



"МВД категорически против снижения порога в городских условиях с 60 до 30 км/ч. А также против и той позиции, где администрируемый порог [предполагается снизить] с 20 до 10 км/ч по наложению штрафов за превышение скорости. Мы неоднократно эту позицию высказывали и уже не один год МВД говорит о том, что необходимо привести сначала в соответствие все дороги, а потом возвращаться к этому вопросу", - сказал Черников.



Вместе с тем, он отметил, что было бы неуместно вводить ограничение до 30 км/ч на Кутузовском проспекте в Москве. "И, конечно, мне как автолюбителю странно видеть, если мы будем двигаться по дорогам нашей столицы со скоростью 30 км/ ч по Кутузовскому проспекту, а рядом по разделительной полосе будут ездить машины со скоростью 100-150 км/ч", - отметил он.



Ранее начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин сообщил ТАСС, что ведомство не против снижения скорости до 30 км/ч на некоторых улицах городов, но не на автомагистралях, к которым относится Кутузовский проспект в Москве, где разрешенная скорость движения автотранспорта 80 км/ч. По словам Митрошина, необходимо объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч и подходить к этому вопросу индивидуально для каждой улицы, а не автомагистрали, где разрешена скорость движения в 60 км/ч.



Ранее столичная ГИБДД поддержала введение ограничения скорости в 30 км/ч на некоторых улицах города. Такая инициатива озвучивалась на шестой Глобальной неделе безопасности дорожного движения ООН, где обсуждалось снижение скорости до 30 км/ч на улицах городов.



