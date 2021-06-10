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С 12 июня власти Петербурга вводят ограничение числа посетителей зрелищных мероприятий

20:10 10.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Петербурга вводят дополнительные ограничения к проведению культурных и зрелищных мероприятий в помещениях - число посетителей не должно превышать 3 тыс. человек. Об этом сообщила пресс- служба правительства города.

"В связи с необходимостью обеспечить безопасность жителей и гостей города в условиях пандемии с 12 июня по 12 июля устанавливаются дополнительные требования к проведению культурных и зрелищных мероприятий. В этот период максимальное количество посетителей мероприятий, которые проводятся в помещениях по согласованию с комитетом по культуре Санкт-Петербурга, не может превышать 3 тыс. человек", - говорится в сообщении.

При проведении культурных и зрелищных мероприятий на открытом воздухе их организаторы должны будут обеспечить соблюдение требований специального регламента, который до 11 июня будет утвержден городским комитетом по культуре.

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