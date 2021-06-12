Со "Спутником V" можно будет поехать в Грецию
23:30 11.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальный комитет по вакцинации в Греции одобрил въезд в страну туристов, сделавших прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", а также рядом других препаратов, которые пока не получили одобрения со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Об этом сообщила в пятницу на брифинге член комитета, профессор по детским инфекционным болезням Афинского национального университета имени Каподистрии Вана Папаевангелу.
По ее словам, "по решению Национального комитета по вакцинации Греция будет принимать для въезда в страну путешественников, привитых любыми вакцинами, включая и те, которые еще не одобрены Европейским агентством лекарственных средств". По ее словам, речь идет о "вакцинах Novavax, Sinovac Biotech, "Спутник V", Sinopharm и CanSino Biologics".
НОВОСТИ
- 23:00 11.06.2021
- Идут попытки согласовать повестку встречи Зеленского и Путина - МИД Украины
- 22:30 11.06.2021
- Зеленский в июле собирается в США
- 22:15 11.06.2021
- Тема Навального - не в повестке отношений РФ и США - Песков
- 22:00 11.06.2021
- ПАРНАС не будет участвовать в предстоящих выборах в Госдуму - СМИ
- 21:45 11.06.2021
- Отношения с России и Европы, похоже, будут деградировать и дальше, считает Чижов
- 21:25 11.06.2021
- Пожарные в России получили право проверять документы граждан
- 20:30 11.06.2021
- Титов: Рост экономики нужно стимулировать более сложными методами, чем обычная игра со ставкой
- 20:00 11.06.2021
- Минтруд предлагает разрешить отцам-одиночкам получить "материнский капитал"
- 19:45 11.06.2021
- Путин впервые примерно за три года дал интервью американскому ТВ
- 19:30 11.06.2021
- Естественная убыль населения России в 2020-м году вдвое превысила показатели 2019-го года - Росстат
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать