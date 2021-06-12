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Со "Спутником V" можно будет поехать в Грецию

23:30 11.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальный комитет по вакцинации в Греции одобрил въезд в страну туристов, сделавших прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", а также рядом других препаратов, которые пока не получили одобрения со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Об этом сообщила в пятницу на брифинге член комитета, профессор по детским инфекционным болезням Афинского национального университета имени Каподистрии Вана Папаевангелу.

По ее словам, "по решению Национального комитета по вакцинации Греция будет принимать для въезда в страну путешественников, привитых любыми вакцинами, включая и те, которые еще не одобрены Европейским агентством лекарственных средств". По ее словам, речь идет о "вакцинах Novavax, Sinovac Biotech, "Спутник V", Sinopharm и CanSino Biologics".

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