Из-за подготовкой к саммиту РФ и США Женева закрыла небо для беспилотников
09:30 14.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно решению правительства Женевы, запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов распространяется на всю территорию Женевского кантона. Как сообщил ТАСС официальный представитель полиции Жан-Филипп Брандт, "любые нарушения этого запрета наказываются штрафом". Полиция намерена изымать аппараты у владельцев, не соблюдающих запрет.
Швейцарские власти вводят ограничительные меры постепенно. С 8 июня запрещено парковать автомобили вокруг парка Ла-Гранж, где пройдет саммит. Вход в парк закрыт. Ла- Гранж и примыкающий к нему парк О-Вив сейчас обнесены металлическими барьерами с колючей проволокой.
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