Из-за подготовкой к саммиту РФ и США Женева закрыла небо для беспилотников

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет на полеты беспилотников, объявленный властями Женевы в качестве меры безопасности в преддверии намеченной на 16 июня встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, вступил в понедельник утром в силу. Вплоть до 00:00 17 июня запрещено запускать дроны под угрозой штрафа, а со вторника вводятся ограничения также на полеты пилотируемых авиасредств.



Согласно решению правительства Женевы, запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов распространяется на всю территорию Женевского кантона. Как сообщил ТАСС официальный представитель полиции Жан-Филипп Брандт, "любые нарушения этого запрета наказываются штрафом". Полиция намерена изымать аппараты у владельцев, не соблюдающих запрет.



Швейцарские власти вводят ограничительные меры постепенно. С 8 июня запрещено парковать автомобили вокруг парка Ла-Гранж, где пройдет саммит. Вход в парк закрыт. Ла- Гранж и примыкающий к нему парк О-Вив сейчас обнесены металлическими барьерами с колючей проволокой.



