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НОВОСТИ

"Салют" Сбера помогает болельщикам посмотреть матчи Евро-2020

11:22 14.06.2021

Пользователи медиаприставок SberBox, смарт-дисплеев SberPortal и устройств под управлением операционной системы «Салют ТВ» получили эксклюзивную для других умных устройств в России возможность в прямом эфире смотреть матчи главного футбольного первенства Европы через специальное встроенное приложение. Переключиться на трансляцию пользователям помогают виртуальные ассистенты «Салют», которым нужно сказать: «Салют, включи матч Евро». Кроме того, найти трансляцию матча можно и из новостного виджета. Также с помощью этого виджета, который находится на главном экране умных устройств Сбера и доступен в мобильных приложениях «СберБанк Онлайн» и «Сбер Салют», можно будет узнать расписание чемпионата, счет состоявшихся матчей и составы национальных сборных.

 «Мы в SberDevices считаем своим призванием ежедневно делать жизнь людей проще и комфортнее, - говорит старший вице-президент по новым цифровым поверхностям Сбербанка, CEO SberDevices Константин Круглов. - Разумеется, миллионы россиян будут смотреть матчи главного футбольного чемпионата этого лета, и мы предоставили им возможность удобно делать это на наших устройствах. Кроме того, виртуальные ассистенты «Салют» помогут болельщикам получить больше информации о матчах и футболистах».

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