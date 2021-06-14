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Политолог: Назначение Толстого секретарем МГРО "Единой России" улучшит диалог с избирателями

18:16 14.06.2021

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Фото Александра Чикина
Избрание Петра Толстого секретарем Московского городского отделения «Единой России» позволит единороссам наладить лучший контакт с избирателями, считает политолог, генеральный директор Центра изучения проблем международных санкционных режимов Марат Баширов. По его словам, каждая партия должна обновляться и менять подходы к работе с гражданами. «Толстой в полной мере соответствует этому запросу. Он хорошо известен не только в партийных рядах, но и среди общественников, представителей инициативных групп разных уровней. Это, действительно, хороший выбор», – считает Баширов.

Как считает эксперт, работая в качестве депутата от Люблинского городского округа Москвы Толстой смог продемонстрировать эффективность и ответственный подход к общению с гражданами. «Толстой видит разноплановые проблемы, которые волнуют избирателя. Он не просто фиксирует их, а «берет на карандаш» и тщательно ищет какие-то решения вопросов, даже если они порой находятся в юрисдикции муниципальных властей», – считает политолог, обратив внимание на ситуацию с бывшим руководителем ГБУ «Жилищник района Лефортово», которую после жалоб москвичей не только сняли с должности за халатность, но и после вмешательства Толстого исключили из «Единой России». «Так и должны действовать партийные структуры – оперативно находить проблемы и предлагать их решение. Даже если это кому-то не нравится», – считает эксперт.

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