Политолог: Назначение Толстого секретарем МГРО "Единой России" улучшит диалог с избирателями
18:16 14.06.2021
|Фото Александра Чикина
Как считает эксперт, работая в качестве депутата от Люблинского городского округа Москвы Толстой смог продемонстрировать эффективность и ответственный подход к общению с гражданами. «Толстой видит разноплановые проблемы, которые волнуют избирателя. Он не просто фиксирует их, а «берет на карандаш» и тщательно ищет какие-то решения вопросов, даже если они порой находятся в юрисдикции муниципальных властей», – считает политолог, обратив внимание на ситуацию с бывшим руководителем ГБУ «Жилищник района Лефортово», которую после жалоб москвичей не только сняли с должности за халатность, но и после вмешательства Толстого исключили из «Единой России». «Так и должны действовать партийные структуры – оперативно находить проблемы и предлагать их решение. Даже если это кому-то не нравится», – считает эксперт.
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